Deprem sonrası çocuk ve gençlerde travmaları nasıl önleriz?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler tüm Türkiye'yi yasa da boğdu. Yıkıcı depremlerden çocuklar da olumsuz yönde etkileniyor. Deprem bölgesindeki veya depreme uzaktan tanık olan çocukların, yaşanan afetten ağır bir şekilde etkilendiği düşünülüyor. Uzman Klinik Psikolog Elif Nuhoğlu Akbayır ise önemli görülen bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARA SUNULAN DESTEK PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE OLMALI"

Uzman Klinik Psikolog Akbayır, "Büyük bir deprem sonrası hayatın yeniden şekillenmesi çocuklar ve gençler için oldukça güç ve zorlu bir süreçtir. Burada çocuklara sunulan destek profesyonel bir şekilde olmalıdır. Deprem sonrası çocuklarla temas etmeden önce kişinin kendini buna hazır hissetmesi de önemlidir. Kendinizi psikolojik olarak hazır hissetmiyorsanız bir uzmandan destek alınmalı ve sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır." dedi.

Akbayır'a göre depremin etkileri farklı yaş gruplarında farklı semptomlar ile ortaya çıkmaktadır;

Okul öncesi dönem çocuklarında; parmak emme, alt ıslatma, anne babaya yapışma, çeşitli uyku bozuklukları, iştahsızlık, beceri ve davranışlarda gerileme, karanlık korkusu, karın ağrısı gibi somatik yakınmalar

Okul çağı çocuklarında; sinirlilik, saldırganlık, kabus görme, dikkat eksikliği, okuldan kaçınma, içe kapanma, ilgi kaybı, keyifsizlik

Ergenlerde; uyku ve yeme bozuklukları, somatik şikayetler, gerginlik, dikkat eksikliği, suç eğilimli davranışlar

Çocuk ve ergenler Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) riski altında olabilir. Bunu ayırt edebilmek adına bir takım semptomlara dikkat edilmesi gerekir.

Sürekli depremin tekrarlayacağını düşünmek

Uyku sırasında rüyada depremi yaşamak

Oyun oynarken depremi canlandırmak

Duygusal konulara karşı tepkisiz kalmak

Yüksek sese karşı aşırı duyarlılık göstermek

Akbayır'a göre deprem sonrası oluşacak ruh sağlığı problemleri ile ilgili travma önleyici yaklaşımlar ise şunlardır;