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  4. Deprem sonrası dikkat çeken görüntü... Metrelerce kuyruk oluştu! 'Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz'

Deprem sonrası dikkat çeken görüntü... Metrelerce kuyruk oluştu! 'Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz'

19.02.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta deprem felaketinde yıkılan binaların enkazları hafriyat kamyonları ile taşınmaya başlandı. Enkazları taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi. Kamyon şoförleri günde 6-7 sefer yaptıklarını belirtti.

Deprem sonrası dikkat çeken görüntü... Metrelerce kuyruk oluştu! 'Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

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“GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ”

Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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deprem Kahramanmaraş enkaz hafriyat

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