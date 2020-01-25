HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir şahıs, eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.

Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede yaklaşık 160 aracın lastiğinin patlatıldığı öğrenildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan sabah saatlerinde lastiklerinin patladığını gören araç sahipleri, kendi imkanları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü. Vatandaşlar, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya’da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındıMalatya’da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındı
CHP heyeti Doğanyol’da incelemelerde bulunduCHP heyeti Doğanyol’da incelemelerde bulundu
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Bismil

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

Bakan Soylu açıkladı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Bakan Soylu açıkladı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gömün bir enkazın içine depremde ölmüş bilsinler böyle zararlı insanların Bence yaşamaması lazım...
kesin cehape zihniyeti.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası Çınar’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

AFAD verilerine göre Türkiye'de meydana gelen büyük depremler

Türkiye'de meydana gelen büyük depremler

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.