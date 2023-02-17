HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem sonrası fırsatçılar durmuyor! Gaziantep Valisi duyurdu! 'Misliyle geri alınacak'

Deprem sonrası fırsatçılar durmuyor! Gaziantep Valisi duyurdu! 'Misliyle geri alınacak'

17.02.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası çalışmalar sürüyor. Deprem bölgelerinde ise fırsatçılar durmuyor. Bulunduğu bölgeden taşınmak isteyen depremzedelerden nakliyeceler de yüksek fiyat istemeye başladı. Konuyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL’dir." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası fırsatçılar durmuyor! Gaziantep Valisi duyurdu! 'Misliyle geri alınacak'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasara ve binlerce can kaybına yol açan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine yardımlar tüm hızıyla sürerken, bölgeden istenmeyen haberler de geliyor.

Depremzede vatandaşlar yüksek kira ve eşya fiyatlarından şimdi de nakliyecilerle sorun yaşıyor. Gaziantep'te istenen yüksek nakliye ücretleriyle ilgili Vali Davut Gül'den açıklama geldi.

'MİSLİYLE GERİ ALINACAK'

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nakliye ücretlerini paylaştı. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor.

İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL’dir.

İslahiye-Gaziantep arası 9 bin,
Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin,
Ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar kamerada! Çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydettiKorku dolu anlar kamerada! Çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti
Jandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlarJandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar
Yanlış anlaşılan ‘50 milyarlık’ bağışı olay olmuştu! Açıklama geldiYanlış anlaşılan ‘50 milyarlık’ bağışı olay olmuştu! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep nakliye

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Sırrı çözüldü

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Sırrı çözüldü

Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"

Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.