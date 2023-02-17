Deprem sonrası fırsatçılar durmuyor! Gaziantep Valisi duyurdu! 'Misliyle geri alınacak'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasara ve binlerce can kaybına yol açan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine yardımlar tüm hızıyla sürerken, bölgeden istenmeyen haberler de geliyor.

Depremzede vatandaşlar yüksek kira ve eşya fiyatlarından şimdi de nakliyecilerle sorun yaşıyor. Gaziantep'te istenen yüksek nakliye ücretleriyle ilgili Vali Davut Gül'den açıklama geldi.

'MİSLİYLE GERİ ALINACAK'

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nakliye ücretlerini paylaştı. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor.

İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL’dir.

İslahiye-Gaziantep arası 9 bin,

Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin,

Ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."

Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor.



İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL’dir.



İslahiye-Gaziantep arası 9 bin,

Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin,

Ev taşıma asansör bedeli Bin TL olarak sınırlandırılmıştır.



Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır. February 17, 2023



