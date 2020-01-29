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  4. Deprem sonrası halk jandarmayı bağrına bastı

Deprem sonrası halk jandarmayı bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik depremin ardından ilk andan itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek olan jandarma ekipleri, deprem bölgesinde yürütülen iyileştirme faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara da destek oluyor.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları da son sürat devam ediyor.İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’da devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri de afetzedelere yönelik sürdürülen çalışmalara destek oluyor.Afetzedelerin ihtiyaçları havadan ve karadan gideriliyorJandarma ekipleri, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden tutun da kırsal alandaki afetzedelere havadan ve karadan yiyecek, giyecek, ısınmaları için battaniye, ısıtıcının yanı sıra çocuk bezi, mama ve oyuncak dağıtımına devam ediyor.Gece gündüz demeden yürütülen bu özverili çalışmayı da Jandarma Genel Komutanlığı twitter hesabından, "Jandarma Teşkilatı olarak halkımızın yanında olmanın verdiği huzurla, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde duyurdu.Paylaşımda vatandaşların bu hizmetleri yüzünden jandarmayı bağrına bastığı görüldü.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik depremin ardından ilk andan itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek olan jandarma ekipleri, deprem bölgesinde yürütülen iyileştirme faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara da destek oluyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları da son sürat devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’da devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri de afetzedelere yönelik sürdürülen çalışmalara destek oluyor.

Afetzedelerin ihtiyaçları havadan ve karadan gideriliyor
Jandarma ekipleri, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden tutun da kırsal alandaki afetzedelere havadan ve karadan yiyecek, giyecek, ısınmaları için battaniye, ısıtıcının yanı sıra çocuk bezi, mama ve oyuncak dağıtımına devam ediyor.
Gece gündüz demeden yürütülen bu özverili çalışmayı da Jandarma Genel Komutanlığı twitter hesabından, "Jandarma Teşkilatı olarak halkımızın yanında olmanın verdiği huzurla, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde duyurdu.
Paylaşımda vatandaşların bu hizmetleri yüzünden jandarmayı bağrına bastığı görüldü.

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