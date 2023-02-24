Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı! O ilçelerden kaçıyorlar... İşte en güvenli ilçeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanlar beklenen Marmara depreminin yaklaştığına dikkat çekerken, evlerinin güvenirliğinden emin olmayan İstanbulluları bir endişe kapladı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası korkuları da artan vatandaşlar, evlerini taşımaya başladı. İstanbul'daki yapıların yüzde 25'nin riskli olduğunu belirten uzmanlar, olası bir depremde çok acı bir tabloyla karşılaşılacağını belirtirken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de harekete geçti.

80 BİN BAŞVURU YAPILDI

Riskli binaların sağlamlıklarını analiz eden ekipler, çalışmalarına hız verirken; Kahramanmaraş depremi sonrası 80 bin başvuru yapıldığı öğrenildi.

İSTANBUL İÇİ GÖÇ HAREKETLİLİĞİ

İstanbul'da binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini isteyenlerin yanında kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınmaya başladı. Deprem sonrası İstanbul içi göç hareketliliği de adeta zirve yaptı.

Pek çok kişi, zemin açısından riskli olan bölgeleri terk edip daha güvenli ilçelere taşınıyor.

İSTANBUL'DAKİ GÜVENLİ İLÇELER

Güvenli olduğu düşünülen bölgelerin başında şunlar geliyor:

Başakşehir

Kayaşehir

Arnavutköy

Ümraniye

Ataşehir

TRT Haber'de yer alan habere göre; Emlakçılara başvuranların önceliği bina kalitesi ve güvenilirliği. Taşınma talebi, zemin açısından riskli olan ve eski yapıların bulunduğu bölgelerde daha yoğun.

RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar:

Fatih

Bağcılar

Avcılar

Esenyurt

Bakırköy

Esenler

Şirinevler



