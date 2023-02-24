Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı! O ilçelerden kaçıyorlar... İşte en güvenli ilçeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanlar beklenen Marmara depreminin yaklaştığına dikkat çekerken, evlerinin güvenirliğinden emin olmayan İstanbulluları bir endişe kapladı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası korkuları da artan vatandaşlar, evlerini taşımaya başladı. İstanbul'daki yapıların yüzde 25'nin riskli olduğunu belirten uzmanlar, olası bir depremde çok acı bir tabloyla karşılaşılacağını belirtirken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de harekete geçti.
Riskli binaların sağlamlıklarını analiz eden ekipler, çalışmalarına hız verirken; Kahramanmaraş depremi sonrası 80 bin başvuru yapıldığı öğrenildi.
İstanbul'da binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini isteyenlerin yanında kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınmaya başladı. Deprem sonrası İstanbul içi göç hareketliliği de adeta zirve yaptı.
Pek çok kişi, zemin açısından riskli olan bölgeleri terk edip daha güvenli ilçelere taşınıyor.
Güvenli olduğu düşünülen bölgelerin başında şunlar geliyor:
Başakşehir
Kayaşehir
Arnavutköy
Ümraniye
Ataşehir
TRT Haber'de yer alan habere göre; Emlakçılara başvuranların önceliği bina kalitesi ve güvenilirliği. Taşınma talebi, zemin açısından riskli olan ve eski yapıların bulunduğu bölgelerde daha yoğun.
Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar:
Fatih
Bağcılar
Avcılar
Esenyurt
Bakırköy
Esenler
Şirinevler