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Deprem sonrası İstanbul ve 2 ilde okullar tatil edildi! Okullar yarın da tatil edildi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul'daki 6 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası büyük panik yaşandı. AFAD'ın ise 5.8 olarak kayıtlara geçtiği deprem sonrası okullarda çalan sirenlerle birlikte öğrenciler hızla okul bahçelerine çıkarıldı. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de okullar bugün tatil edildi. Öte yandan okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

İstanbul'daki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda büyük panik yaşandı. Deprem sonrası okullarda çalan sirenlerle birlikte öğrenciler hızla okul bahçelerine çıkarıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken anne ve babalar soluğu okullarda aldı. Deprem sonrasında alınan karar doğrultusunda İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de okullar bugün tatil edildi. Peki, okullar yarın da tatil edilecek mi?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL

Silivri açıklarında 14:20'de meydana gelen deprem sonrası Kocaeli'de okullar yarım gün tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Büyük panik yaratan deprem sonrası öğrenci ve veliler 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aranıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi." ifadeleri yer aldı.

BURSA'DA DA OKULLAR TATİL

Bursa Valiliği Marmara Denizi’nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa’da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa’daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da okullar bugün tatil edilirken yarın da tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Allah ülkemizi böyle felaket lerden korusun
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