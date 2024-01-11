HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Deprem sonrası kaybolan çocuklar' iddiaları gündem yaratmıştı! Bakan Göktaş noktayı koydu: Tekraren ilan ediyorum

'Deprem sonrası kaybolan çocuklar' iddiaları gündem yaratmıştı! Bakan Göktaş noktayı koydu: Tekraren ilan ediyorum

11.01.2024 14:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi. “Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.” diyen Bakan Göktaş, “Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.” dedi.

'Deprem sonrası kaybolan çocuklar' iddiaları gündem yaratmıştı! Bakan Göktaş noktayı koydu: Tekraren ilan ediyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi.

DEPREM FELAKETİ SONRASI 'KAYIP ÇOCUKLAR' İDDİASI

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

"TEKRAREN İLAN EDİYORUM"

"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, “Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.” dedi.

2

Bakan Göktaş, “Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.” ifadesini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel saldırıda bulunup vahşice katletmişti! İstenen ceza belli olduCinsel saldırıda bulunup vahşice katletmişti! İstenen ceza belli oldu
Erdoğan'dan sürpriz görüşme trafiği!Erdoğan'dan sürpriz görüşme trafiği!
'Bilecikli Targaryen' CHP'den aday oldu!'Bilecikli Targaryen' CHP'den aday oldu!
Anahtar Kelimeler:
deprem çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.