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Deprem sonrası Kılıçdaroğlu talimat verdi: MYK toplantısı erkene alındı

06.02.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin bugün öğle saatlerinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla erkene alınarak, saat 07.00'de başladığı duyuruldu.

Deprem sonrası Kılıçdaroğlu talimat verdi: MYK toplantısı erkene alındı

CHP'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" dileklerine yer verildi.

Açıklamada, deprem nedeniyle saat 13.00'te yapılacak MYK toplantısının, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla saat 07.00'de başladığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin görsel paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız."

(AA)

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deprem CHP

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