Deprem sonrası okullar tatil mi? 23 Kasım’da İstanbul ve Düzce’de okullar tatil oldu mu? Son dakika haberleri

Okulların tatil olup olmadığı deprem haberinin ardından araştırılıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce’de deprem meydana geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’den hissedilen depremin şiddetinin 5,9 olduğu açıklandı. Şimdi gözler okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili valilik açıklamasında.

OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Daha önce şiddetli depremin olduğu bölgelerde okullar tatil edilmişti. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.’ dedi.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem birçok çevre ilden hissedildi ve vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem sonrası açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Deprem sonrası elektrikler kesildi, artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar yaralanma yıkım ölüm haberi yok"



İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır."



