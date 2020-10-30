İzmir'de 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Seferihisar olarak açıklandı. Birçok ilde hissedilen deprem vatandaşlarda büyük bir paniğe yol açtı.
Sosyal medyadan peş peşe depreme ilişkin görüntüler paylaşılmaya başlandı. Seferihisar'da çekildiği iddia edilen görüntüde denizin taştığı görüldü.
İzmir'de deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı. #deprem pic.twitter.com/IP7I8LcNmV— Hava Forum (@HavaForum) October 30, 2020
Görüntüleri Haber Global'de değerlendiren Prof. Dr. Şerif Barış, "Küçük çaplı tsunami olmuştur. 2018 yılında Bodrum depreminde de olmuştu. Ege'de tsunami gayet normal. Oradaki faylarda hareket aşağı yukarı. Buna da önlem almak lazım" dedi.