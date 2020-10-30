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Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Seferihisar'da denizin taştığına dair sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Uzmanından, Seferihisar'da çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama geldi.

Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!

İzmir'de 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Seferihisar olarak açıklandı. Birçok ilde hissedilen deprem vatandaşlarda büyük bir paniğe yol açtı.

Sosyal medyadan peş peşe depreme ilişkin görüntüler paylaşılmaya başlandı. Seferihisar'da çekildiği iddia edilen görüntüde denizin taştığı görüldü.

UZMANI GÖRÜNTÜLERİ DEĞERLENDİRDİ

Görüntüleri Haber Global'de değerlendiren Prof. Dr. Şerif Barış, "Küçük çaplı tsunami olmuştur. 2018 yılında Bodrum depreminde de olmuştu. Ege'de tsunami gayet normal. Oradaki faylarda hareket aşağı yukarı. Buna da önlem almak lazım" dedi.


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