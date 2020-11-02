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Deprem sonrası Yunanistan’dan kritik açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 11:19 | Son Güncelleme

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Yunan adası Sisam adasında da can kaybı ve hasara neden olurken, Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, ülke genelinde 10 bin binanın tehlike altında olduğunu duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yunan adası Sisam (Samos) Adası’nda 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 19 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Deprem sonrası adada bulunan binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, deprem sonrası yaklaşık 300’in kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

10 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Lekkas, depremin ardından yapılan incelemeye göre, ülke genelinde 10 bin binanın yüksek risk taşıdığını tespit ettiklerini duyurdu. Lekkas, depremin vurduğu bir başka kent olan Vathi'deki duruma ilişkin ise, “Zor bir durum. Kolay değil, çünkü 2- 3 bin kişi deprem riski ile karşı karşıya… Gerekli önlemi almak için çalışmalara başladık” dedi.

FUTBOL SAHASINA ÇADIR KENT

Sisam’da yaşanan son gelişmelere göre, Yunanistan Kara Kuvvetleri (GES) adada depremden zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere futbol sahasına çadırlar kurdu. Depremde etkilenen halka üç öğün yemek dağıtımına başlandı. Öte yandan deprem sonrası yağan yağmur ve tsunami sonrasında yaşanan taşkınlıkların neticesinde yollarda meydana gelen zararın onarılması için de askeri ekipler iş makineleriyle göreve başladı. Diğer yandan İzmir'in ağır yara aldığı Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda da hissedildi. Adada bir kilisede çökme meydana gelirken, 17 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci okul dönüşü hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

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