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Deprem soruşturmaları başladı; bakanlığın raporları bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, enkazında 41 kişinin kalıp, yaşamını yitirdiği binalarla ilgili adli soruşturmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışma sonuçlarının, sorumluların tespit edilmesinde etkili olacağı belirtildi.

Hilal ÖZTÜRK/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, enkazında 41 kişinin kalıp, yaşamını yitirdiği binalarla ilgili adli soruşturmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışma sonuçlarının, sorumluların tespit edilmesinde etkili olacağı belirtildi.
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, 41 kişi yaşamını yitirirken, 1607 kişi de yaralandı. AFAD'dan yapılan son açıklamada; Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 13 bin 346 binadan 378'inin yıkıldığı, 3 bin 249'unun ağır hasar gördüğü, 214'ünün orta ve 4 bin 826'sının az hasarlı olduğunun belirlendiği kaydedildi.
SORUŞTURMALAR İÇİN RAPORLAR BEKLENİYOR
DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Elazığ ve Malatya cumhuriyet başsavcılıklarınca deprem sonrası gelen ihbarlar ve resen yürütülecek soruşturmalar, binalarla ilgili yapılan teknik çalışma raporlarıyla derinleştirilecek. Depremde yıkılan binaların çoğunun, 30- 40 yıllık olduğu ve önceki depremlerde de hasar gördüğü öğrenildi. Bölgedeki bazı apartmanların alt katlarının, iş yeri olarak kullanılması amacıyla kolonlarının kesildiği ihbarlarının Elazığ ve Malatya başsavcılıklarınca incelemeye alındığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin deprem bölgesinde yaptıkları incelemeler sonucu hazırladıkları raporların, soruşturmalara yön vereceği belirtildi. Hazırlanacak raporlara göre, sorumluluğu belirlenen müteahhit, mühendis ve görevliler hakkında hızla soruşturma yürütüleceği öğrenildi.
BİNALARDA YAĞMA YOK
Öte yandan savcılıkların verdiği talimatlarla kolluk kuvvetlerinin depremde hasar gören binaların çevresinde aldığı önlemler sonucu yağma olaylarının olmadığı öğrenildi. Polis ve jandarmanın önlemleri ile titiz çalışması sayesinde, deprem sonrası binalardan yağma ve hırsızlık yapılmadığı belirtildi.

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