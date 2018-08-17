Deprem tahmini için GeoCosmo'nun araştırması sürüyor

Atmosferdeki hareketlerle jeolojik sinyallerin bir arada değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir sistemle depremlerin önceden kestirilmesinin mümkün olduğuna inandıklarını aktaran Karel, GeoCosmo olarak Romanya ve Gürcistan'da iş birlikleri yaparak çalışmalara başladıklarını, bu ülkelere Azerbaycan ve Yunanistan'dan da bilim insanlarının katıldığını ifade etti.

Merkezi İngiltere'ye taşınan GeoCosmo Araştırma Merkezi'nin 22 Şubat'tan bu yana başkanlığını yürüten Ronald Karel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'da uygulanmaya başlayan "Erken Uyarı Sistemi" sayesinde depremin yıkıcı etkisinden hemen önce elektriklerin kesilip nükleer santralların faaliyetlerinin durdurulabildiğini ancak sistemin hayat kurtarma konusunda yetersiz olduğunu savundu.

Türkiye'de de DOHAD ile iş birliğine giderek, istasyonlar kurma çalışmaları yaptıklarını belirten Karel, ilk olarak geçen yıl temmuz ayında Silivri'de DOHAD'ın var olan istasyonuna yeni sensörler ilave ettiklerini hatırlattı.

İstasyondan elde edilen verilerin Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde bu üniversiteye aktarıldığını belirten Karel, "Depremleri ele alıp önceden meydana gelen sinyalleri okuyoruz. Lakin Silivri ve çevresinde 5.0 kuvveti veya daha üstün bir deprem olmadı. Bu yüzden DOHAD ile yurdumuzun güney ve güney batı bölgelerimizdeki belediyelerle ile de iş birliğine girdik, ümit ederiz yakın bir tarihte belirli bir sonuca ulaşırız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay ve Metoroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen'in katkılarıyla gelecek uydu verilerinden de yararlanacaklarını kaydeden Karel, şöyle konuştu:

"Depremleri kestirebilmek için yegane yolun temeli hazır. Bu da bütün parametrelerin incelenmesi, sensörlerin kaydettiği sinyallerin kıyaslanması ile mümkün. Böylelikle yer altında oluşabilecek stresin tam yerinin kestirmesi mümkün olabilecek. İdeal bir çalışma için ancak iki istasyon arasında en fazla 75 kilometre olmalı ve her bir istasyonda değişik gazları ölçen aletlerin de mevcut olması ve her bir yer istasyonun birbirleriyle bağlantılı olması gerekiyor."