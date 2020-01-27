Deprem tarihi ören yerini vurdu

Elazığ Sivrice depreminde Nemrut Dağı Milli Parkında bulunan Arsemia Ören yerinin saray kısmındaki mozaikli alanın yanında kütle kayması oldu.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da bulunan tarihi alanlarda etkilendi. Kommagene Uygarlığı’nın Kahta Çayı’nın doğusunda Eski Kahta Kalesi’nin karşısında kurulan krallığın yazlık başkenti ve idare merkezi Arsemia da depremden etkilendi.

Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe yazıtının bulunduğu yerin kuzeyinde yer alan tepedeki saray kısmında deprem nedeniyle heyelan meydana geldi. Depremle birlikte kaya parçaları koptu. Tarihi ören yerinin göçük meydana gelen kısmına güvenlik şeride çekildi. Turistlerin kütle hareketinin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Eski Başkanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Aydın Öztürk, “Arsemia Ören yerinde depremden sonra bir kütle hareketi oluşmuş. Çatlaklar, kırıklar ve kaya düşmeleri oluşmuş. Şuanda Doğu Anadolu Fay zonunun alt tarafındayız. Burayı incelediğimizde lokal olarak, düşmek üzere olan birçok kaya kütlesi var” dedi.

