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Deprem tatbikatında görünmez kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda düzenlenen deprem tatbikatına gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, temsili yaralıları depremden kurtardıktan sonra merdivenleri çöktüğü varsayılan binadan halatla inmeye çalışırken 3.kattan aşağı düştü.

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda düzenlenen deprem tatbikatına gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, temsili yaralıları depremden kurtardıktan sonra merdivenleri çöktüğü varsayılan binadan halatla inmeye çalışırken 3.kattan aşağı düştü. Talihsiz kazada 1 AFAD görevlisi yaralandı. Tatbikatta okulda bulunan 112 Acil Servis Ekipleri 4 kez temsili yaralı götürdükleri ambulansla bu kez gerçekten yaralanan görevliyi hastaneye sevk etti.
AFAD Isparta İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve bina tahliye tatbikatı düzenledi.
Tatbikat kapsamında ilk olarak sınıflarda öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlatan görevliler, daha sonra bina içerisinde depreme yakalanılması halinde yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde gerçekleştirdiler. Eğitim çalışması sonrasında, ortaokul öğrencileri yaklaşık 2 dakikada tüm okulu boşaltarak, belirlenen güvenli bölgeye ulaştılar.

Öğrenciler rollerinin hakkını verdi
Tatbikat kapsamında, senaryo gereği 4 katlı okul binasının depremden etkilendiği varsayılırken, bina içerisinde yaralandığı varsayılan öğrenciler de AFAD görevlileri tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis Ekipleri tarafından müdahaleler gerçekleştirildi. Tatbikatta yaralı oldukları varsayılan öğrencilerin makyajı ve tavırları gözleri kapalı rolleriyle gerçeği aratmadı.

Maket yaralı kurtarıldı ama kurtaran AFAD görevlisi yaralandı
AFAD tarafından, daha sonra merdivenleri çöktüğü varsayılan okul binasının 3.katından maket yaralı camdan aşağı halatlarla sarkıtılarak indirilebildi. Tatbikatın son bölümünde ise AFAD görevlileri bu kez, merdivenleri olmadığı varsayılan depremde hasar görmüş binanın 3.katından halatla aşağı inme çalışmasına geçti. AFAD’ın 2 görevlisi kendilerine bağladıkları halatlarla inmeye hazırlandığı esnada, görevlilerden biri beklenmedik şekilde bir anda yere düştü.

Kazayı tatbikatın parçası sananlar oldu
Durumun tatbikatın bir parçası olduğunu sananlar olsa da daha sonra görevlinin gerçekten kaza geçirdiği anlaşıldı. Olayın anlaşılması sonrasında 112 Acil Servis Ekipleri daha önce 4 kez temsili şekilde yaralıya müdahale ettikleri okulda bu kez gerçek bir yaralanma ile karşılaştı.
AFAD görevlisi arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen görevlinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı AFAD görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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