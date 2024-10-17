Deprem üstüne deprem! Malatya'daki 5,9'luk sarsıntı sonrası 194 artçı oldu... Bakan Yerlikaya: 249 vatandaşımız etkilendi

Dün Malatya 5,9 ile sallandı, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Erzincan ve Kahramanmaraş'ta da panik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam etmekte.

Çalışmalara; AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızdan toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı.

194 ARTÇI DEPREM

Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi.

MALATYA DEPREMİNDEN 249 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize 1.475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1.223’ü bilgi, 252’si de yardım amaçlıdır.

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da 12 bin kişilik yemek hizmeti verilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır