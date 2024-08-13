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  4. Deprem üzerine Naci Görür'den Hatay açıklaması! "Bekliyorduk" diyerek paylaştı: Endişelenmeyin

Deprem üzerine Naci Görür'den Hatay açıklaması! "Bekliyorduk" diyerek paylaştı: Endişelenmeyin

13.08.2024 01:43
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Suriye'de meydana gelen deprem başta Hatay olmak üzere Türkiye'deki birçok ildeki vatandaşları da tedirgin etti. Depremle ilgili açıklamaları merakla takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den "Endişe etmeyin" açıklaması geldi. Görür, "Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz" dedi.

Deprem üzerine Naci Görür'den Hatay açıklaması! "Bekliyorduk" diyerek paylaştı: Endişelenmeyin

Dün gece (12 Ağustos) saat 23.56'da Suriye-Hama merkezli üslü 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da şiddetli bir biçimde hissedildi. Yine Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayanlar da sarsıntıyla tedirgin oldu.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili paylaşımda bulundu. Naci Görür paylaşımında depremin beklendiğini belirtirken "Endişe etmeyin" dedi.

"BEKLİYORDUK"

İşte Naci Görür'ün deprem sonrası yaptığı açıklama:

“Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5’lik ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayı’nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayı’nın Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle.”

Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi! Gece yarısı Suriye'de deprem Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi! Gece yarısı Suriye'de deprem
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
deprem
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