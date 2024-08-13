Deprem üzerine Naci Görür'den Hatay açıklaması! "Bekliyorduk" diyerek paylaştı: Endişelenmeyin

Dün gece (12 Ağustos) saat 23.56'da Suriye-Hama merkezli üslü 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da şiddetli bir biçimde hissedildi. Yine Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayanlar da sarsıntıyla tedirgin oldu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili paylaşımda bulundu. Naci Görür paylaşımında depremin beklendiğini belirtirken "Endişe etmeyin" dedi.

"BEKLİYORDUK"

İşte Naci Görür'ün deprem sonrası yaptığı açıklama:

“Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5’lik ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayı’nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayı’nın Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle.”