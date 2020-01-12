Deprem uzmanı açıkladı: Marmara'da 'deprem fırtınası' yaşanıyor

"Deprem fırtınası Türkiye'de özellikle Batı Anadolu'da ve Marmara'da çok sık rastlanan bir olay. Bunların içinde büyük depremler yok. Birçoğu da hissedilmiyor." diyen Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, şöyle konuştu:

"Birkaç gün, bir hafta ve bazen bir ay süren ve küçük depremlerden oluşan bir yığılma. Bunlar arka arkaya yaşanıyor. Bir müddet sonra bunlar duruyor. Bazen bu deprem fırtınalarının arkasından biraz daha büyük depremler de olabiliyor. Nadir de olsa öyle örnekler var. Dolayısıyla deprem fırtınası sınıflaması böyle bir şey. Genellikle küçük depremler olur ve bir müddet sonra biter. Bunların iyi değerlendirip, gözlenmesi gerekiyor. Marmara'da dün başladı, azalarak devam ediyor. Ben dün deprem fırtınasını incelerken, sallanmaya başladık. Deprem fırtınasının olduğu yerde büyük deprem oldu zannettim. Şarköy, Gaziköy açıklarında denizde böyle bir fırtına azalarak devam ediyor."

'FAY KİLİTLENMİŞ VAZİYETTE, HAREKET ETMİYOR'



Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Eyidoğan, fay hattında bir kilitlenme olduğunu belirterek, "O bölgede, o noktada, daha doğuda ana Marmara fayının hareket etmediği, kilitlendiği bir alan var. 2018 yılında deniz altında yapılan ölçümlere göre bu son depremin olduğu noktadan, adalar açığına kadar olan ana Marmara fayının parçası kilitlenmiş vaziyette, hareket etmiyor. Halbuki batısı, Tekirdağ'a doğru olan kısmı daha aktif ve adalardan sonra Kocaeli körfezine kadar olan kısmı aktif. 4.7 büyüklüğündeki depremin olduğu noktadan adalara kadar olan parça kilitlenmiş durumda. Sürekli gerilim yükleniyor. 5.7 ve bunun arkasından gelen 4.7 bu kilitlenmiş bölüme bir gerilme yüklüyor. Bu 4.7 büyüklüğündeki depreme sürpriz demeyeceğim. Çünkü o bölgelerde bu tür depremler sık oluyor. Fayın kilitlenmiş olduğu noktanın ucunda olması bence ayrıntılı inceleme ve değerlendirmeye alınması gerekiyor. Bu deprem bir artçı deprem değil." dedi.