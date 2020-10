Deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen'den İzmir depremiyle ilgili açıklama

"DİRİ FAYLARIN ÜZERİNDEKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİN GÜVENLİ BİR YERE TAŞINMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Depremlerin üstesinden ancak vatandaş, yerel yönetim ve merkezi hükümetin birlikte çalışarak gelebileceğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Ülkemizi birlikte çalışarak depreme hazır hale getirebiliriz. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Bunların neler olduğuyla ilgili hem üniversiteler, hem sivil toplum kuruluşları hem de ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çok sayıda eğitim çalışmalarından öğrenmek mümkün. Öncelikle biz, birey olarak üzerimize düşeni yapmalı sonra bunları ilgili bütün bakanlık ve bakanlıkların taşra teşkilatlarından, belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından talep etmeliyiz. Özellikle imar planı ve çevre düzeni planı gibi planların afet/deprem tehlikesini göz önüne alınarak yapılmasını, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve zemin özelliklerini dikkate alarak yapılmasını sağlamalı ve fay yasasını çıkararak diri fayların üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin daha güvenli bir yere taşınmasını sağlamalıyız."

Doç. Dr. Özmen, afet eğitim çalışmalarına daha fazla önem vermesini ve eğitim materyallerini yeniden gözden geçilip, kalitesinin yükseltilip, halkta davranış değişikliğine neden olacak düzeye getirilmesi gerektiğine de işaret ederek, "Afet yönetimi ile ilgili bütün kanun ve yönetmeliklerin hem afet yönetimi biliminin hızla ilerlemesi hem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi hem de kurumsal yapılanmada olan değişikler gibi bütün değişikleri göz önüne alarak bütüncül bir bakış açısı ile yeniden ele almalıyız. 2021 yılı sonuna kadar bütün illerimiz için hazırlanacak olan İl Afet Risk Azaltma planlarını mutlaka bilimsel kriterlere uygun bir şekilde hazırlamalı ve tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Özmen, depremlerin iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarıyla ilgilisinin olup olmadığına ilişkin de bilgi vererek, "Depremin iklim değişikliği veya mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklığı ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Deprem her an her saatte her mevsimde meydana gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

(AA)