"Fay kırılacak şehir yıkılacak deniliyor" Deprem uzman: 'Böyle bir şey yok'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin tiyatro salonunda düzenlenen panelde, deprem riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda çalıştıklarını söyledi. Bu konuda yapılan toplantılarla olası depremlerde koordinasyonun sağlanması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karalar, "Afet Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduğumuzda hangi sokakların zarar gördüğünü ve hangi arama kurtarma ekibinin nereye gideceğini anında söyleyelim. Ne kadar hızlı müdahale ederseniz o kadar can kurtarma şansınız yüksek oluyor." dedi.

Karalar'ın konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sunum yaptı.

'ADANA YIKILACAK YENİDEN DEPREM OLACAK DENİLİYOR' BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Pampal, "Objektif olarak söyleyeyim, 'Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak.' deniliyor. Böyle bir şey yok. Savrun fayı benim 2 yıldır tekrar çalışmaya başladığım bir fay. Aktif değil, parçalı. Kırılsa bile tek parçada kırılmaz." diye konuştu.

İnsanların zaman zaman deprem riskini unuttuğunu belirten Pampal, toplumun bilinç düzeyini yükselterek tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Adana'nın büyük bir kısmının zemininin alüvyon olduğunu dile getiren Pampal, şunları kaydetti:

"Kuzey Adana'nın zeminleri oldukça iyi. Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor."

NACİ GÖRÜR UYARILARDA BULUNMUŞTU!

Prof. Dr. Naci Görür, Adana bölgesinin hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulunmuştu.

6 Şubat depreminde 4 milyon ton TNT'ye eş değer bir enerji açığa çıktığını bu enerjinin ise bir kısmının kırılmamış olduğunu ifade eden Görür, "O bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. O nedenle, 6 Şubat depremlerinden sonra hemen 7 Şubat'ta Adana'ya, Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Sırf bu söylediğim transfer olayından ötürü ve nitekim de 15 gün sonra Hatay'da 6,4'lük deprem oldu. Onu 15 gün önce söyledik. Olabilir Hatay'a dikkat edin diye. 'Adana'ya da dikkat edin' dedik." şeklinde konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır