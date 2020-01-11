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  4. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik açıklama! 'Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde'

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik açıklama! 'Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

Prof. Naci Görür, İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremle ilgili Twitter hesabından yorum yaptı. Görür, 4.7'lik depremin büyük depremin beklendiği fayda gerçekleştiğini ifade ederek, "Sıkıntılı" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik açıklama! 'Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde'

İstanbul'da bugün yaşanan 4.7'lik deprem, kent sakinlerini korkuttu. Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik deprem ve ardından yaşanan yüzlerce artçı sarsıntıdan sonra bir süredir sarsıntı yaşanmıyordu.

"BÜYÜK DEPREMİ BEKLEDİĞİMİZ FAYIN ÜZERİNDE"

Prof. Dr. Naci Görür, bugün yaşanan depremin, eylül ayındaki 5.8'lik depremin yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı." dedi.

Görür ayrıca, aynı fay üzerinde yaşanan her depremin önemsenmesi gerektiğine ve fayın kırılma eğilimini gösterdiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, İstanbul yakınında geçen faylar üzerinde 7 ve üzerinde bir deprem yaşanmasının büyük olasılık olduğunu belirtiyor.


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Prof. Naci Görür istanbul deprem Twitter

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