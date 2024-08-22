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  4. Deprem uzmanından korkutan uyarı! 3 ili işaret etti… 6 büyüklüğünde olabilir

Deprem uzmanından korkutan uyarı! 3 ili işaret etti… 6 büyüklüğünde olabilir

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
22.08.2024 10:27
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Son aylarda yurdun dört bir yanı beşik gibi sallanıyor. Bir yandan Kahramanmaraş depreminin etkileri sürerken, diğer yandan Büyük İstanbul depremi için endişe yaratıyor. Fay hatları üzerinde bulunan yurt için Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli 3 büyükşehri işaret ederek uyarıda bulundu.

Deprem uzmanından korkutan uyarı! 3 ili işaret etti… 6 büyüklüğünde olabilir

Deprem ve yer bilimleri uzmanları sismik haritayı inceleyerek uyarılarda ve tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında oluşan küçük fay hatları küçük ve orta şiddetli depremler oluşturuyor. Art arda yaşanan depremlerin ardından incelemelerde bulunan Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli 3 ili işaret ederek uyarıda bulundu.

deprem

5 VEYA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli sosyal medya hesabından Kayseri, Adana ve Kahramanmaraş’ı işaretleyerek, 5 veya 6 büyüklüğünde deprem şiddetinin yaşanabileceğini duyurdu.
Mikro ve orta şiddetlerde deprem beklediğini söyleyen İçelli, şunları vurguladı:
"6 Şubat 2023'te Savrun fayının 25 km'lik kuzey parçası yırtılmıştı. Blokların, kayaçların yerleşmesi devam ediyor ve daha da edecek. Bu fayların alt segmentlerinde gerilim transferi sonucu orta ve mikro depremler devam edecektir. Savrun fayında yüzey gömülü bir yırtılma mevcut olup, 5.0/6.0 arası büyüklükte depremlere gebedir. Bu yara iyileşme sürecinde ve özellikle kuzey/güney parçaların kesişim bölgesi, güney Savrun deprem üretecektir"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana Kayseri Kahramanmaraş uyarı
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