Deprem uzmanları İstanbul için kırmızı alarm verirken şehirdeki son durum gözler önüne serildi! 'O paraları nasıl vereceğiz?'

Dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul, uzun süredir deprem tehdidiyle karşı karşıya! Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya gibi şehirlerimizde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrasında İstanbul için de kırmızı alarm verildi.

Show Haber ekibi Bahçelievler Belediyesi ekipleriyle birlikte bazı binalarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan bazıları hızlıca önlem alınması gerektiğini, binalardan karot alınması konusunda harekete geçilmesini savunurken bazı vatandaşlar ise binalarına zamanında güçlendirme yapıldığını yıkım kararı çıktığı takdirde bunu ödeyecek güçleri olmadığını dile getirdi.

DEPREM ÖNCESİ İSTANBUL'DA SON DURUM! 'YA YIKIM KARARI ÇIKARSA?'

'En ağır en riskli yerlerden başlayarak bu işin halledilmesi denetim yapılması lazım' diyen de var 'Karot alınıp yıkım kararı çıkarsa o paraları nasıl vereceğiz?' diyen de...

Çifte felaket sonrası İstanbullunun bir numaralı gündem maddesi deprem! Türkiye'yi yasa boğan ve 42 binin üzerinde insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrasında İstanbul'daki riskli bölgeler yeniden gündem oldu.

'ÇOK MASRAFLI OLUYOR...'

Show Haber mikrofonlarına konuşan bir vatandaş; 'Karot alınmasını istemiyorum çok masraflı oluyor, bir de hasarlı çıktı diyelim biz bu paraları nasıl ödeyeceğiz?' ifadelerini kullandı.