HABER

''Deprem ve Şehir Afetleri''

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:19 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: - "10 yıllık süre içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olabilir''

TEKİRDAĞ (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy, ''10 yıllık süre içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olabilir.'' dedi.

Çorlu Kent Konseyi tarafından Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ''Deprem ve Şehir Afetleri'' konulu panele katılan Ersoy, şunları söyledi:

''Bize göre teorik olarak 10 yıllık bir süre kaldı. 10 yıllık süre içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olabilir. En kötü senaryo da 7,7. Bu da 3 tane Kocaeli depreminin aynı anda olması demek. Dolasıyla Marmara'nın çevresindeki 13 il, bundan etkilenebilir. Marmara Denizi'ne baktığımızda, 3 tane derin çukur olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi de bin metreyi geçen ve hatta bin 200 metreye varan derinlikte. Bu çukurlar tesadüf değil, bunları fay kırıkları açmış. Dolayısıyla içinden de fay geçiyor.''

Depremin büyüklüğünün ve nasıl olacağının tahmin edilerek bilindiğini, ancak zamanının bilinemediğini aktaran Ersoy, deprem bölgesinde yaşayan insanların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, beklenen büyük depremin Kuzey Anadolu Fayı'ndaki gerilimden kaynaklanacağını, 1939'da Erzincan'dan başlayan deprem silsilesi olduğunu ve bunun batıya doğru hareket ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"En son 1999'da yaşadık ve depremler bize şunu söyler; deprem olan yer rahatlar ve orada uzun süre deprem olmaz. Mesela 1999'da iki deprem oldu ve toplam 160 kilometre kırıldı. O 160 kilometre boyunca uzun süre deprem olmayacak. Ancak her iki ucunda gerilim birikti. Biri Bolu Dağı'nda tünelin içi bakın yerini de tam olarak söylüyorum, diğer tarafta da İzmit Körfezi'nin Hersek denilen yerinin batısında bitti. Bu iki uçta müthiş bir gerilim var. Biz isteriz ki, deprem dalgaları yerin içinden hızlıca gelsin gitsin. Hızlı geçerse işimize gelir çünkü hiç tutunmaz. Ama gevşek sulu bir zeminde geçemez, takılır ve o zaman dalgalar büyümeye başlar. Dalgalar büyüdükçe binalara aktardığı yükler de artar. Bu da, binanın daha çok zarar görmesi, sallanması ve hatta yıkılması anlamına gelir.''

Ersoy'un katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla panel sona erdi.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgedeİstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu deprem panel

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.