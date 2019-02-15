TEKİRDAĞ (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy, ''10 yıllık süre içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olabilir.'' dedi.

Çorlu Kent Konseyi tarafından Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ''Deprem ve Şehir Afetleri'' konulu panele katılan Ersoy, şunları söyledi:

''Bize göre teorik olarak 10 yıllık bir süre kaldı. 10 yıllık süre içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olabilir. En kötü senaryo da 7,7. Bu da 3 tane Kocaeli depreminin aynı anda olması demek. Dolasıyla Marmara'nın çevresindeki 13 il, bundan etkilenebilir. Marmara Denizi'ne baktığımızda, 3 tane derin çukur olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi de bin metreyi geçen ve hatta bin 200 metreye varan derinlikte. Bu çukurlar tesadüf değil, bunları fay kırıkları açmış. Dolayısıyla içinden de fay geçiyor.''

Depremin büyüklüğünün ve nasıl olacağının tahmin edilerek bilindiğini, ancak zamanının bilinemediğini aktaran Ersoy, deprem bölgesinde yaşayan insanların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini vurguladı.