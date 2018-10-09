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Deprem ve tsunami sonrası kaybettikleri çocuklarını arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:13 | Son Güncelleme

Endonezya'da depremzede aileler, kayıp çocuklarını bulabilme ümidiyle aramalarına devam ediyor

PALU (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’daki depremzede aileler, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası kaybolan çocuklarını bulabilme ümidiyle tüm güçleriyle aramalarını sürdürüyor.

Sulawesi Adası’nda meydana gelen depremde çocuklarını kaybeden aileler, endişe içinde tüm kurumları dolaşıyor.

Depremin ardından bir haftadan fazla bir süre geçerken afet bölgesinde çocuklarına ulaşamayan depremzede aileler, ölü, sağ ya da yaralı olup olmadıkları bilgisine ulaşmak için hastane ve emniyet gibi kamu kurumlarına müracaat ediyor. Ümitlerini kaybetmeyen aileler ayrıca, bölgedeki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Koruma Merkezi’ne gelerek kayıt bildiriminde bulunuyor.

Kayıp başvurusu için Palu’daki Sosyal İşler Bakanlığı bahçesinde kurulan UNICEF Çocuk Merkezi’ne gelen 37 yaşındaki Hasna Wati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Depremde 15 yaşındaki kızım Rahma Wati’yi kaybettim.Onun için kayıt başvurusu yaptım.Deprem günü kızım sahilde seyyar olarak yemek satıyordu. Depremin ardından bir hafta geçti ve hala bir haber alamadım. Sağ mı yaşıyor mu hiç bilmiyorum.’’ dedi.

Bir ümit kızını bulabilmek için burada kayıt yaptığını söyleyen Hasna, kızı ve kendi kimlik bilgilerini verdiğini, kızının fiziksel özelliklerini belirttiğini ifade etti. Yaşadığı üzüntü ile konuşmasına daha fazla devam edemeyen Hasna, gözyaşlarını tutamadı.

- Eğitim için Palu’da olan oğlu depremde kayboldu

Depremin yaşandığı Palu’da üniversite eğitimi için bulunan oğlunu kaybettiğini anlatan 45 yaşındaki Jumiati, "19 yaşındaki oğlum Fahrest Budiman, Palu’da üniversite öğrencisi olarak bulunuyordu. Biz Makassar’da yaşıyoruz. Depremden bu yana haber alamadık.’’ diye konuştu.

Oğullarına bir türlü ulaşamayınca Palu’ya geldiklerini aktaran Jumiati, "Kocam ve diğer oğlumla tüm hastaneleri ve depremzedelerin toplandığı kampları dolaştık ama bulamadık. Öğrendiğimize göre deprem günü oğlum ve arkadaşları para kazanmak için sahilde bulunuyormuş." ifadelerini kullandı.

- Ailesine ulaşamayan çocukların sayısının yüzleri bulmasından endişe ediliyor

Kayıp çocuklara ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Koruma Sorumlusu Akbar Halim de kayıp çocukların bulunması noktasında Palu’da merkez açtıklarını ve çalışmalarına çarşamba gününden bu yana devam ettiklerini söyledi.

Kayıplara ilişkin arama kurtarma çalışmaları kapsamında emniyet ve hastane gibi kurumlarla irtibat içinde olduklarını belirten Akbar, "Bize kayıt yaptıran ve ulaşabildiğimiz kayıp bildirimleri üzerine kayıtlarımızı tutuyoruz. Kayıtlarımızı kimlik kartı, vücudu belirleyici özellikler, olayın nasıl geliştiği ve nüfus kayıt bilgileri evrakı gibi geniş kapsamda titizlikle tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

-Yasa dışı evlat edinme ya da sahtekarlığa karşı sıkı kontrol

Bulunan çocukların yasa dışı evlat edinme ya da sahtekarlıkla alınmalarına karşı önlemler aldıklarını dile getiren Akbar, nüfus kaydı ve kimliklerin yanı sıra birleşmede çocukların hal ve hareketlerine psikolojik durumlarına baktıklarını kaydetti.

Tam emin olmadan teslim yapmadıklarını ifade eden Akbar, "Çocuk kayıp başvurusu yapan ailelerin de bilgilerini veri tabanına aktarıyoruz. Eşleşmeler olduğunda ailelere haber ediyoruz. Şu an sisteme alınan bilgiler ve bölgede yaşanan trajediye baktığımızda kayıpların yüzleri bulmasından endişe ediyoruz." dedi.

Çocuk statüsünde olmayanların da kayıtlarını alarak ilgili birimlere bildiren UNICEF yetkilileri, deprem sonrası bölge dışına çıkan aileler nedeniyle çalışmalarının ada üzerinde geniş bir alanda büyük bir ekiple yürütüldüğünü kaydetti.

Palu ve Donggala'da deprem ve ardından oluşan tsunamide yüzlerce kişinin kaybolduğu belirtiliyor. Hala enkaz altında insanların olduğu Palu’daki Petobo ve Balaroa’daki büyük yıkım alanlarının toplu mezar alanına dönüştürülmesi düşünülüyor.

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