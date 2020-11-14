Deprem vergileri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, toplanan deprem vergilerinden 8 kat daha fazlasının deprem için harcandığını söyledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi ile birlikte yeniden kamuoyunun gündemine gelen deprem vergilerine ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın programına katılan Kurum, toplanan deprem vergisinin 8 kat fazlasının depreme karşı alınan önlemler için harcandığını ifade etti.

Bugüne kadar 147 milyar lira deprem vergisinin toplandığını söyleyen Kurum, kamu hastaneleri, okullar, valilik ve kaymakamlık binaları, sosyal konut ve kentsel dönüşüm için 1,2 katrilyon lira harcandığını söyledi.

60 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini. 180 milyar liralık da TOKİ harcaması yapıldığını sözlerine ekleyen Kurum şöyle devam etti:

"81 ilimizde yapılması gereken sosyal donatı ihtiyaçlar var. Bunun içinde altyapı projeleri de var. Köprünün güçlendirilmesi de var, yolun yapılması da var, afet toplanma alanları da var, kamu okullarının yenilenmesi de var. Biz binaların envanterini risk var mı yok mu diye çıkarıyoruz."

Riskli binaların değerlendirildiğini ifade eden Kurum, "Kentsel dönüşümle alakalı bakanlığımız, TOKİ'mizin yürüttüğü işlere 60 milyar lira kaynak aktarmışız. 15 milyar lira sadece kiraya vermişiz. Deprem vergilerinin katbekat fazlası harcanmaktadır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun" diye konuştu.