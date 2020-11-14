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Deprem vergileri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, toplanan deprem vergilerinden 8 kat daha fazlasının deprem için harcandığını söyledi

14.11.2020 23:29 | Son Güncelleme:
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Deprem vergileri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, toplanan deprem vergilerinden 8 kat daha fazlasının deprem için harcandığını söyledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi ile birlikte yeniden kamuoyunun gündemine gelen deprem vergilerine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, sosyal konut ve kentsel dönüşüm için 1,2 katrilyon lira harcandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi ile birlikte yeniden kamuoyunun gündemine gelen deprem vergilerine ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın programına katılan Kurum, toplanan deprem vergisinin 8 kat fazlasının depreme karşı alınan önlemler için harcandığını ifade etti.

Bugüne kadar 147 milyar lira deprem vergisinin toplandığını söyleyen Kurum, kamu hastaneleri, okullar, valilik ve kaymakamlık binaları, sosyal konut ve kentsel dönüşüm için 1,2 katrilyon lira harcandığını söyledi.

60 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini. 180 milyar liralık da TOKİ harcaması yapıldığını sözlerine ekleyen Kurum şöyle devam etti:

"81 ilimizde yapılması gereken sosyal donatı ihtiyaçlar var. Bunun içinde altyapı projeleri de var. Köprünün güçlendirilmesi de var, yolun yapılması da var, afet toplanma alanları da var, kamu okullarının yenilenmesi de var. Biz binaların envanterini risk var mı yok mu diye çıkarıyoruz."

Riskli binaların değerlendirildiğini ifade eden Kurum, "Kentsel dönüşümle alakalı bakanlığımız, TOKİ'mizin yürüttüğü işlere 60 milyar lira kaynak aktarmışız. 15 milyar lira sadece kiraya vermişiz. Deprem vergilerinin katbekat fazlası harcanmaktadır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun" diye konuştu.

Erdoğan: Milli bütçeden de harcama yaptık

Ocak ayında Elazığ depreminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afet müdahalesini Elazığ depreminde yürütmüştür. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden de harcama yaparak oraları ayağa kaldırdık" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yurttaşların "Deprem vergileri nereye gitti?" diye sorduğunu anımsatarak, "Nereye harcandığını bilmek bizim hakkımız. Ben vergimi ödüyorsam devleti yönetenlere soracağım" diye konuşmuştu.

2011 yılında ise dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşanan Van depreminin ardından deprem vergilerine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti. Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor."

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