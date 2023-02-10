Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilmişti! 4 belediye personeli kendilerini bakın nasıl savundu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından binlerce kişiye ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'nce yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin çağrısı sonrası halk, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'na getirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adlı personel, iddiaya göre, bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişinin işlerine son verilirken, haklarında hukuki işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Ü.Ç., N.H.Y., N.D. ve L.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, yardım malzemelerini ihtiyacı olan başka kişilere vermek üzere aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yardım için toplanan giyim eşyaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

‘VİCDANSIZLARIN YERİ NE BELEDİYEDİR NE DE KEŞAN’

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmet binası önünde belediye meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda personelin de katılımıyla basın açıklaması yaptı. Helvacıoğlu, yardım ve destek çalışmaları için tüm Keşan’ın yüreğini ortaya koyduğunu belirterek, “Halkımız ve personelimiz tarafından büyük bir duyarlılık gösterilerek 35 TIR yardım malzemesi gönderdik. Bir yandan yüreklerimiz dağlanırken, bir yandan da milletimizin gösterdiği birliktelik ruhu ile gururlanıyoruz ama bir yandan da öyle hadiseler meydana geliyor ki bunu anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 4 personelimizin karıştığı toplanan yardım malzemeleriyle ilgili bir münferit olay yaşandı. Yapılan tespit ve inceleme çalışmalarından sonra yardım malzemeleri ile ilgili soruşturma açıldı. Konu hukukta şu anda. 4 personelimizin derhal iş akitlerini sona erdirdik. Haklarında hukuki işlem başlattık. Disiplin kurulumuzca bu kararı aldık. Ağır bir cümle ama vicdansızların yeri ne belediyedir ne de Keşan. Vicdansızların yeri olmadığını belirtmek istiyorum. Bu mesaj için bir araya geldik. Belediye personelimiz felaketin ilk anlarından bu yana tüm yüreğiyle kenetlenerek deprem bölgesine destek veriyor. Keşan Belediye personelini ben gönülden alkışlıyorum. Tek yürek oldular, tüm fedakarlıklarını ortaya koydular. Canlarını bile vermeye hazırlar. O yüzden 4 kişinin yaptığı bu üzücü olay personelimizin emek ve özverisini kesinlikle aşağıya çekemez. Bu cefakarlığın üstünü örtemez. Emeklerine leke süremez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vicdansızların belediyede yeri olmadığını söylüyorum. Bu zihniyet bizden değildir” dedi.

DHA

