HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilmişti! 4 belediye personeli kendilerini bakın nasıl savundu

Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilmişti! 4 belediye personeli kendilerini bakın nasıl savundu

10.02.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı öne sürülen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Keşan Belediyesi'nden 4 kadın personel, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, yardım malzemelerini ihtiyacı olan başka kişilere vermek üzere aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yardım için toplanan giyim eşyaları ele geçirildi. İşte detaylar...

Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilmişti! 4 belediye personeli kendilerini bakın nasıl savundu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından binlerce kişiye ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'nce yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin çağrısı sonrası halk, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'na getirdi.

236cef3360d68484e118a07349200e95

GÖZALTINA ALINDILAR

Tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adlı personel, iddiaya göre, bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişinin işlerine son verilirken, haklarında hukuki işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Ü.Ç., N.H.Y., N.D. ve L.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ab772a007cdea744ec26039528f225d5

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, yardım malzemelerini ihtiyacı olan başka kişilere vermek üzere aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yardım için toplanan giyim eşyaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ef618879c62a8d52d3795429ddff542f

‘VİCDANSIZLARIN YERİ NE BELEDİYEDİR NE DE KEŞAN’

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmet binası önünde belediye meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda personelin de katılımıyla basın açıklaması yaptı. Helvacıoğlu, yardım ve destek çalışmaları için tüm Keşan’ın yüreğini ortaya koyduğunu belirterek, “Halkımız ve personelimiz tarafından büyük bir duyarlılık gösterilerek 35 TIR yardım malzemesi gönderdik. Bir yandan yüreklerimiz dağlanırken, bir yandan da milletimizin gösterdiği birliktelik ruhu ile gururlanıyoruz ama bir yandan da öyle hadiseler meydana geliyor ki bunu anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 4 personelimizin karıştığı toplanan yardım malzemeleriyle ilgili bir münferit olay yaşandı. Yapılan tespit ve inceleme çalışmalarından sonra yardım malzemeleri ile ilgili soruşturma açıldı. Konu hukukta şu anda. 4 personelimizin derhal iş akitlerini sona erdirdik. Haklarında hukuki işlem başlattık. Disiplin kurulumuzca bu kararı aldık. Ağır bir cümle ama vicdansızların yeri ne belediyedir ne de Keşan. Vicdansızların yeri olmadığını belirtmek istiyorum. Bu mesaj için bir araya geldik. Belediye personelimiz felaketin ilk anlarından bu yana tüm yüreğiyle kenetlenerek deprem bölgesine destek veriyor. Keşan Belediye personelini ben gönülden alkışlıyorum. Tek yürek oldular, tüm fedakarlıklarını ortaya koydular. Canlarını bile vermeye hazırlar. O yüzden 4 kişinin yaptığı bu üzücü olay personelimizin emek ve özverisini kesinlikle aşağıya çekemez. Bu cefakarlığın üstünü örtemez. Emeklerine leke süremez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vicdansızların belediyede yeri olmadığını söylüyorum. Bu zihniyet bizden değildir” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"
Gardırop askılığı sayesinde 5 kişilik aile sağ salim kurtuldu!Gardırop askılığı sayesinde 5 kişilik aile sağ salim kurtuldu!
Depremde 3,5 yaşındaki Miran'ı, babası 29 saat sarılarak kurtardıDepremde 3,5 yaşındaki Miran'ı, babası 29 saat sarılarak kurtardı
Anahtar Kelimeler:
deprem Edirne hırsızlık belediye yardım

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı!

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı!

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin

2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin

'Dönerek' yıkılmıştı! 12 katlı binayla ilgili o gerçek ortaya çıktı

'Dönerek' yıkılmıştı! 12 katlı binayla ilgili o gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.