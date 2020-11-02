HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

İzmir’de depremzedelere yapılan gıda ürünleri yardımını defalarca sıraya girerek aldığı ve büfesinde sattığı tespit edilen Yavuz Ş.

Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

İzmir’de depremzedelere yapılan gıda ürünleri yardımını defalarca sıraya girerek aldığı ve büfesinde sattığı tespit edilen Yavuz Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre deprem bölgesinde, dışarıda kalan vatandaşlara yönelik yapılan erzak yardımından defalarca sıraya girerek yararlanan Yavuz Ş. isimli kişi, ürünleri kendisine ait büfede satışa sundu. Bir vatandaş ise bunu fark ederek olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağıtılan ürünleri kendisine ait büfede sattığını gören vatandaş durumu da polis ekiplerine ihbar etti.

Sosyal medyada yayınlandı, emniyet çalışma başlattı
Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanmasının ardından emniyet birimleri olayla ilgili Yavuz Ş.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Depreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılarDepreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılar
MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?
En Çok Okunan Haberler
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
Enkazdan çıkan çantanın içindekiler ekipleri duygulandırdı
Enkazdan çıkan çantanın içindekiler ekipleri duygulandırdı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
65 saat sonra enkazdan kurtulan Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca duyurdu
65 saat sonra kurtulan Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl?
Depreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılar
Depreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılar
Kan donduran itiraf! Patlamada öldüğü zannedilen kadın cinayete kurban gitmiş
Kan donduran itiraf! Patlamada öldüğü zannedilen kadın cinayete kurban gitmiş
Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı
Başını ve cinsel organını kesip öldürüp, kanlı elbiseleriyle kahvehanede çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.