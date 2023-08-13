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  4. Depremde 137 kişiye mezar olan apartmanın yürek sızlatan raporu!

Depremde 137 kişiye mezar olan apartmanın yürek sızlatan raporu!

13.08.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinde yıkılan çok sayıda bina ihmalleri de gün yüzüne çıkardı. Diyarbakır'da 137 kişinin hayatını kaybettiği 2 apartmana ait bilirkişi raporu yayınlandı. Ortaya çıkan sonuç ise yürekleri sızlattı. Apartmanda binaların ruhsatsız ve projesiz inşa edildiği ortaya çıktı. Öte yandan apartmanlarda kullanılan malzemelerin eksikliği ve işçilik hataları 'insan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti.

Depremde 137 kişiye mezar olan apartmanın yürek sızlatan raporu!

Diyarbakır'da 6 Şubat merkezli depremlerde toplam 137 kişinin hayatını kaybettiği 2 apartmana ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda; binaların ruhsatsız ve projesiz inşa edildiği, söz konusu yapıların malzeme yetersizliği ve işçilik hataları nedeniyle yıkıldığı vurgulandı.

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RAPORLAR DİKKATLİCE HAZIRLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş, 7 apartmanda 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 1 cumhuriyet başsavcısı vekili ile 3 savcı görev aldı. Savcılığın kapsamlı bir rapor talebi sonrası İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, 99 kişinin hayatını kaybettiği Hisami ile 38 kişinin yaşamını yitirdiği Dündar apartmanlarıyla ilgili incelemelerini tamamlayarak, rapor hazırladı. Rapor soruşturma dosyasına eklendi.

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YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ YAPILMIŞ

Hisami Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, binanın ruhsatsız ve kaçak olarak 1990 yılında yapıldığı ve 2007'de imar planına alındığı belirtilerek, "Hisami Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz şekilde kolonlarda mantolama yapılarak, taşıyıcı sisteme müdahale yapılması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ile bina müteahhidinin işi bıraktıktan sonra işi tamamlayanların, binanın bazı kolanlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına müsaade ederek gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır" denildi.

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YANGINLAR HİÇE SAYILMIŞ

Dündar Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda da binanın kaçak olarak inşa edildiği, 2010 yılında imar planına alındığı kaydedildi. Raporda, binada 2013 ve 2014 yıllarında 2 kez yangın çıktığı, yangından etkilenip etkilenmediği araştırılmadan binanın kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, "Dündar Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidinin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına, kullanılmasına müsaade eden ve gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır

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