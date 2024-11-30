HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Depremde 26 kişi o apartmanda can vermişti! Firari mühendis bakın nerede yakalandı

Depremde 26 kişi o apartmanda can vermişti! Firari mühendis bakın nerede yakalandı

30.11.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinde Hatay'daki Yağmur Apartmanı'nda 26 kişi yaşamını yitirmişti. Mühendis Mehmet Yunus 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranıyordu. Hakkında 44 ayrı arama kararı da olan Yunus, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı!

Depremde 26 kişi o apartmanda can vermişti! Firari mühendis bakın nerede yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

446593_HATAYIN-KIRIKHAN-ILCESINDE-6-SUBAT-DEPR

HAKKINDA 44 AYRI ARAMA KARARI VARMIŞ

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

446595_HATAYIN-KIRIKHAN-ILCESINDE-6-SUBAT-DEPR

GÖZLER ŞUBAT AYINDA

Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşmanın 13 Şubat 2025 tarihinde başlayacağı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem apartman
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.