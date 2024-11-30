Depremde 26 kişi o apartmanda can vermişti! Firari mühendis bakın nerede yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

HAKKINDA 44 AYRI ARAMA KARARI VARMIŞ

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZLER ŞUBAT AYINDA

Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşmanın 13 Şubat 2025 tarihinde başlayacağı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır