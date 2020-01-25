Depremde 29 can kaybı, 1466 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29, yaralı kişi sayısının ise bin 466’ya ulaştığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre; deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 43’e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 29 oldu. Ayrıca, 1466 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu.

Öte yandan, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi.

Merkezde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD’tan yapılan açıklamada, “Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 541 personel, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç, 17 köpek, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. Toplam 43 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı. Maalesef cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 29 oldu. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor” ifadelerine de yer verildi.