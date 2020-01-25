HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde 29 can kaybı, 1466 yaralı

Depremde 29 can kaybı, 1466 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 20:45 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29, yaralı kişi sayısının ise bin 466’ya ulaştığını bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29, yaralı kişi sayısının ise bin 466’ya ulaştığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre; deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 43’e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 29 oldu. Ayrıca, 1466 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu.
Öte yandan, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi.

Merkezde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
AFAD’tan yapılan açıklamada, “Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 541 personel, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç, 17 köpek, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. Toplam 43 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı. Maalesef cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 29 oldu. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor” ifadelerine de yer verildi.

144 tır dolusu barınma, ısınma ve gıda malzemesi gönderildi
Yardımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“AFAD Başkanlığı, bölgeye 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kg un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi gönderdi.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğanyol'a yardım için Kahramanmaraş, görevlendirildiDoğanyol'a yardım için Kahramanmaraş, görevlendirildi
23 saatin sonunda mucize kurtuluş!23 saatin sonunda mucize kurtuluş!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması!

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

Konya'da 'coronavirüs' alarmı! Karantinaya alındı

'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!

Elazığ'da 23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Mehmetçik seferber oldu! Deprem bölgesinde tam 8 TIR malzeme taşıdılar

Mehmetçik seferber oldu! Tam 8 TIR malzeme taşıdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.