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Depremde ağır hasar gördü, mührü kırıp oturmaya devam ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sultangazi’de Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören mühürlü binalarda mühürleri kırarak yaşamaya devam eden vatandaşlar, belediye ekiplerinin evleri boşaltmaları yönünde yapılan çağrılara rağmen evlerini boşaltmadı.

Sultangazi’de Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören mühürlü binalarda mühürleri kırarak yaşamaya devam eden vatandaşlar, belediye ekiplerinin evleri boşaltmaları yönünde yapılan çağrılara rağmen evlerini boşaltmadı. Belediye ekipleri ise bugün binaları tekrar mühürledi.
İstanbul Silivri açıklarında 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan 2 bina ağır hasarlı olduğu tespit edilerek mühürlenmişti. Mühürlenen binalarda kalan vatandaşlar bir süre akrabalarının yanında kaldıktan sonra yeniden evlerine döndü. Vatandaşların mühürlü binaların mühürlerini kırarak yeniden oturmaya başlaması üzerine harekete geçen Sultangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek bugün tekrar vatandaşlardan binalarını boşaltmasını istedi. Vatandaşlar ise binaları boşaltmadı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, vatandaşların yıkım için belediyeye müracaatlarının olmadığını belirtti. Öte yandan belediye ekipleri ise bugün yine iki binayı vatandaşların girmemesi için mühürledi.

“Önemli olan insan, insanları tahliye ettik”
Apartmanda oturan vatandaşların toplu karar veremediklerinden dolayı yıkım için belediyeye müracaat etmediklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, “Silivri’de 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra gözlemsel verilerle yaptığımız incelemede binanın tehlikeli olduğunu gördük. Buna istinaden tedbiren imar mevzuatına göre binaları mühürledik. Önemli olan insan, insanları tahliye ettik. Buradaki tehlikenin boyutunu görebilmek için ilgililere hem sözlü hem de yazılı olarak tebligat ettik. Vatandaşlarımız toplanıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tayin etmiş olduğu yetkili kurumlara başvurarak deprem analizi yaptırdılar. Analiz yaptıklarını görüyoruz biz sistemde fakat bununla ilgili apartmanda oturanlar toplu karar veremediklerinden dolayı belediyemize müracaat edip işlemlerini devam ettirmediler. Aksine mühürlü ve tehlikeli yere mührü kırarak girmiş oldular. Yine vatandaşlarımızı biz maalesef dışarı alacağız. Risk analizlerinin sonuçlarında tehlikeli olduğunun çıktığını biliyoruz. Belediyeye müracaat edip kanunun onlara verdiği yetki 60 gün bir süre var. Bu süreç içerisinde kendileri binayı yıkmaları gerekiyor. Aksi taktirde yıkmazlarsa belediye olarak biz yıkıp riski ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

“Biz göçük altında kalmak istemiyoruz”
Apartman sakini İmran Özkum ise, “Buradaki problem 4 ay önce olan depremde bodrum katlardaki çatlaklar, hasarlar. Burası 5 girişli bir blok sadece 2 girişinde bu çatlaklar var. O zaman burası kapatıldı 1 ay mühürlü kaldı. Bina riskli olduğu halde oturmaya devam ediyoruz. Biz şu an ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Biz göçük altında kalmak istemiyoruz” diye konuştu.

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