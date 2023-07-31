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Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu evlilik tarihini erteledi! Yeni tarih ise...

31.07.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Karsu köyünden, Hollanda'nın Amsterdam şehrine göçen anne babanın iki kızından biri olan Karsu güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz sene sevgilisinden evlenme teklifi alarak mutluluğa “Evet” diyen şarkıcı bu sene nikah masasına oturmak için gün sayıyordu. Önceki akşam Kıbrıs’ta konser veren Karsu, evlilik planını ertelediğini duyurdu.

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, ülkemizde yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşamıştı. Ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu, Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemişti.

Konser öncesinde soruları yanıtlayan şarkıcı, "Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna, "Depremden dolayı düğünü ertelemek zorunda kalmıştık. Şimdilik tarihi belirsiz" yanıtını verdi.

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GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında binlerce vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Hataylı olan ve yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, deprem felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti.

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Depremde Hatay'da yaşayan yakın akrabalarını kaybeden Karsu afet bölgesine desteğini sürdürüyor.

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Kendi yazdığı Karsu'nun Mutfağı adlı kitabının satışından elde edilen geliri depremzedelere bağışlayan Karsu, şöyle konuşmuştu:

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"Bu kitap benim ve ailemin memleketinin, o güzel bölgenin bir hatırası. Deprem mağdurları için 500 bin Euro topladık. Bu sonuçtan inanılmaz mutluyum."

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Hollanda'da büyük bir yardım kampanyası düzenleyen Karsu, düzenlenen yardım gecesinde 88 milyon euro toplanmasına vesile oldu. Gecede toplanan miktarı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "88 milyon euro. Teşekkür ederim Hollanda" ifadelerini kullanmıştı.

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