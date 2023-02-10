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Depremde ailesinden 20 kişiyi kaybetti, yaşadıkları felaketi böyle anlattı: 'Yaşam bitti bizim bölgede'

10.02.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da 20 yakınını kaybeden Metin Durmaz, yaşadıkları felaketi anlattı. Durmaz, "Ailemizin 20 kişisi öldü. Evlerimiz yıkıldı. Hayatımız felç oldu. Bu sokakta yaşanamıyor. İş yerlerimiz gitti. Burada benim iş yerim var. İnsanlarımız çoğu göçük altında, çıkarmaya çalışıyoruz. Yaşam bitti, bizim bölgede. Hepimiz başka yerlere göç etmeye çalışıyoruz" dedi. İşte depremzedelerin gözünden felaketin boyutunu gözler önüne seren detaylar...

Depremde ailesinden 20 kişiyi kaybetti, yaşadıkları felaketi böyle anlattı: 'Yaşam bitti bizim bölgede'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, en fazla etkilenen illerden Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, birçoğunda da hasar oluştu. Bazı caddelerde yarıklar oluşurken, kentte, elektrik, su ve doğal gaz da kesik. 21 bin 200 asker ve polis, 5 binin üzerinde araka kurtarma ekibi ile yine 18 ülkeden de gelen ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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'GÖÇ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Depremde ailesinden 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Metin Durmaz, kendileri için yaşamını bittiğini belirtti. Durmaz, ''Ailemizin 20 kişisi öldü. Evlerimiz yıkıldı. Hayatımız felç oldu. Bu sokakta yaşanamıyor. İş yerlerimiz gitti. Burada benim iş yerim var. İnsanlarımız çoğu göçük altında çıkarmaya çalışıyoruz. Yaşam bitti bizim bölgede. Hepimiz başka yerlere göç etmeye çalışıyoruz. Ansızın saat 04.00 sıralarında böyle bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadık. Bir baktık hepimiz gitmişiz. Çocuklarım ve eşim kurtuldu'' diye konuştu.

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KÖPEĞİM 2 GÜN MAHSUR KALDI

Depremle birlikte dışarı çıkıp kurtulduklarını belirten Metin Üçyıldız ise ''Şans eseri kurtulduk. Böyle şiddetli bir depremden kurtulmak mucize desek daha doğru olur. Köpeğimizle birlikteydik, onu mahsur bıraktık, biz kaçtık. 2 gün mahsur kaldı ve daha sonra onu kurtardık'' ifadelerini kullandı.

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'İNSAN HAYATI BU KADAR BASİT BURADA'

Kardeşi, yeğeni ve eniştesinin enkaz altında olduğunu belirten Eda Portakal ise binalarındaki enkazda arama kurtarma çalışmaların depremin 4'üncü günü başladığını belirtti. Portakal, 'Enkaza 4'üncü günü başlandı. Kimse buraya gelmiyor. Buralar atıl durumda bırakıldı. İnsanlar atıl durumda. İnsan hayatı bu kadar basit burada. Benim kardeşim, yeğenim, eniştem içeride. Biz kendi imkanlarımızla çalışmaya başladık ilk günlerde. İlk gün kendi imkanlarımızla yukarıdan en son kattan 13 kişi çıktı, kurtuldu. Ama diğer günlerde kimse gelmedi'' dedi.

(DHA)

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deprem Hatay Kahramanmaraş

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