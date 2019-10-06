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Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Alya Revna Çelik ve Berat Yalçın ile engelli arkadaşları Ecrin Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından Beşiktaş - Alanyaspor maçına davet edildi.

26 Eylül Perşembe günü yaşanan ve kent genelinde hissedilen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Çelik ve Yalçın ile engelli arkadaşları Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın daveti üzerine Beşiktaş - Alanyaspor maçını izlemek için bir araya geldi.

Maç öncesi üç arkadaş Vodafone Park önündeki Şehitler Tepesindeki Şehitler Anıtına ziyarette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne bağlı kadın ve erkek polislerin de maç öncesi eşlik ettiği Çelik, Yalçın ve Başkaya, gazetecilere yaptıkları açıklamada, birlikte maça geldikleri için duydukları mutluluğu anlattı.

Çelik, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunun altını çizerek, maçı izleyeceği için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Yalçın ve Başkaya'da Galatasaray taraftarı oldukların ancak Beşiktaş maçına gelmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Üç arkadaş daha sonra kendilerini maça davet eden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alya Revna Çelik Berat Yalçın Ecrin Başkaya İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan

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