HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü

Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'daki depremde yaşamını yitiren Güven Kartal'ın (38), sarsıntı sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'daki depremde yaşamını yitiren Güven Kartal'ın (38), sarsıntı sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.
Cuma akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli depremde Güven Kartal yaşamını yitirdi. 1,5 yıllık evli olan Güven Kartal'ın deprem sırasında kıraathanede oturduğu, sarsıntıyla birlikte dışarı çıkarken çatıdan düşen sac parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kartal'ın cenazesi, dün yakınları tarafından Sancaklı köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadıTabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı
Annesini öldürüp, intihar eden Metehan tedaviyi reddetmişAnnesini öldürüp, intihar eden Metehan tedaviyi reddetmiş
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı

Oltayla yakaladı! Tam 6 kilo

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu

Tayvan, adaya Çin'den girişleri durdurdu

Sahilde kadın cesedi bulundu

Sahilde kadın cesedi bulundu

Çökme tehlikesi olan bina sallandı! Bakan Kurum ve ekipler hızla uzaklaştı

Bakan Kurum'un incelemesi sırasında bina sallandı

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.