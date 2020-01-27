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  4. Deprem’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Deprem’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 02:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 4 katı Dilek Sitesi’nin bir bloğundaki yıkım alanında gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 4 katı Dilek Sitesi’nin bir bloğundaki yıkım alanında gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. Ekipler kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Eksi derecelere varan soğuklukta enkaz arama altında kalanlar arandı.
Cuma akşamı merkez Sivrice üssü olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ’da ve Malatya’ da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 53’üncü saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı. Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

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