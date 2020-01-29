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Depremde çalışan AFAD ekibi Kars'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:56 | Son Güncelleme

İl AFAD Müdürü Oktay Ayğan: - "Türkiye bu afette uluslararası bir arama kurtarma ya da farklı bir yardım kabul etmedi. Kendi yaralarımızı kendimiz saracak kapasitedeyiz ve bundan sonra daha da iyi olacağını ümit ediyoruz"

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ile İl AFAD Müdürü Oktay Ayğan, Elazığ'dan dönen 5 kişilik ekibi İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) önünde karşıladı.

Vali Yardımcısı Aksu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiniz, hep beraber önemli bir olayda bulundunuz ve bu önemli görevi büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiniz." dedi.

AFAD İl Müdürü Ayğan ise depremden dolayı herkesin yüreğinin yandığını aktararak, "Kars ekibimizin, insan kurtarmak, enkaza girmek, tırnaklarla enkazı kazımak ve Türkiye'nin de deneyim açısından sayılı ekiplerden birisi olması gurur verici. Arkadaşlarımız görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Bugün de sağ salim geri döndüler." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin daha organize bir şekilde hızlı hareket ettiğini vurgulayan Ayğan, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki afetler olmasın, insanlar ölmesin ama bizim de bir gerçeğimiz var. Deprem üreten bir coğrafyadayız ve depremlerde yaşadığımız acılardan aldığımız dersler onu gösteriyor ki bugün daha hızlı hareket edebiliyoruz, daha organize bir durumdayız. Türkiye bu afette uluslararası bir arama kurtarma ya da farklı bir yardım kabul etmedi. Kendi yaralarımızı kendimiz saracak kapasitedeyiz ve bundan sonra daha da iyi olacağını ümit ediyoruz."

AFAD Kars Müdahale Şube Müdürü Sabri Yükselen de görevlerini en iyi şekilde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

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deprem Elazığ Kars

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