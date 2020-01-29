Depremde çalışan AFAD ekibi Kars'a döndü

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ile İl AFAD Müdürü Oktay Ayğan, Elazığ'dan dönen 5 kişilik ekibi İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) önünde karşıladı.

Vali Yardımcısı Aksu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiniz, hep beraber önemli bir olayda bulundunuz ve bu önemli görevi büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiniz." dedi.

AFAD İl Müdürü Ayğan ise depremden dolayı herkesin yüreğinin yandığını aktararak, "Kars ekibimizin, insan kurtarmak, enkaza girmek, tırnaklarla enkazı kazımak ve Türkiye'nin de deneyim açısından sayılı ekiplerden birisi olması gurur verici. Arkadaşlarımız görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Bugün de sağ salim geri döndüler." ifadelerini kullandı.