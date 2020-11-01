Depremde can kaybı 51'e yükseldi

Dün de İzmir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söylemişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti.

Binaları hasar gören depremzedeler ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar dün geceyi de dışarda geçirdi.

Depremde yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği duyurulurken, 214'ünün tedavisine ise devam ediliyor.

İzmir’de yıkılan 8 binada arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 30 Kasım'da İzmir Seferihisar açıklarında meydan gelen depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850'den fazla artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 750'den fazla araç katılıyor.

AFAD, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların da aralıksız devam ettiğini duyurdu. Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu'nun depremzedelere tahsis edildiği, ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadırların kurulduğu belirtildi.

DW,DHA,ANKA/ MK,BÖ

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