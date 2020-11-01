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Depremde can kaybı 51'e yükseldi

01.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

İzmir’de 30 Kasım’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.

İzmir’de yıkılan 8 binada arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 30 Kasım'da İzmir Seferihisar açıklarında meydan gelen depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850'den fazla artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir'deki depremde can kaybının 51'e yükseldiğini, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 26 binanın yıkılacağını açıkladı

Depremde yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği duyurulurken, 214'ünün tedavisine ise devam ediliyor.

İzmir’de depremde yıkılan 8 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binaları hasar gören depremzedeler ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar dün geceyi de dışarda geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti.

Dün de İzmir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söylemişti.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 750'den fazla araç katılıyor.

AFAD, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların da aralıksız devam ettiğini duyurdu. Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu'nun depremzedelere tahsis edildiği, ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadırların kurulduğu belirtildi.

DW,DHA,ANKA/ MK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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