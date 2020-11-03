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  4. Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı

Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 07:33 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremde ilk 2 katı çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.İzmir’in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50’de meydana gelen 6.6’lık depremde altındaki süper marketle beraber ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek apartmanı bir süre vinçlerle ayakta tutulmuş, sonrasında ise alınan kontrollü yıkım kararı ile yıkılmaya başlanmıştı.

Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı

İzmir’de meydana gelen depremde ilk 2 katı çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50’de meydana gelen 6.6’lık depremde altındaki süper marketle beraber ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek apartmanı bir süre vinçlerle ayakta tutulmuş, sonrasında ise alınan kontrollü yıkım kararı ile yıkılmaya başlanmıştı. Binanın çöken kısmına gelinene kadar devam eden yıkımda arama kurtarma çalışmalarına devam edildi. Dün akşam yeniden başlayan çalışmalarda ilk olarak 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda ise 3 kişinin daha cansız bedenine rastlandı. Çıkarılan cenazeler kimlik tespiti yapılması için Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. Bir gecede 7 cesede ulaşılan enkazda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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