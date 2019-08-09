HABER

Depremde devrilen 200 kiloluk camın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinde de hissedildi.

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinde de hissedildi. Çardak'ta mermer fabrikası işleten Servet Gürbüzer, ofisini çevreleyen 2.5 x 2.5 metre ebatlarındaki, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camın deprem anında devrilmesi sonucu altında kaldı. Hafif yaralanan Gürbüzer, hastanede tedaviye alındı. Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Çardak ilçesi başta olmak üzere çevredeki iller ve ilçelerde de hissedildi. Çardak ilçesi girişinde bulunan mermer fabrikası da depremden büyük zarar gördü. Binanın duvarlarında derin çatlaklar meydana gelirken, bahçede bulunan ihracata hazırlanan mermer bloklar da sarsıntının etkisiyle devrildi. Fabrika sahibi Servet Gürbüzer de depreme ofisinde otururken yakalandı. Ofisinden çıkıp, dışarıya kaçmaya çalışan Gürbüzer, idare katını çevreleyen 2.5 x 2.5 metre ebatlarında yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki camın devrilmesiyle altında kaldı. Gürbüzer'in yardımına fabrikada bulunanlar koştu. Camın altında çıkarılan Gürbüzer, hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene Gürbüzer'in kaburgasında ezikler olduğu belirlendi. Gürbüzer, sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini belirtip, "Ofisimde oturuken, aniden sallanmaya başladık. Kendimi dışarı atmak için çıktığım sırada cam üzerime devrildi. Altında kaldım. Beni camın altından çıkardılar, dışarıya çıktık. Fabrikada yaklaşık 100 bin lira hasar var. İdare binasının duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Bahçedeki ihracata hazırladığımız mermer bloklar da devrilip, kırıldı" dedi.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında kurbanlıklar alıcı bekliyorEdremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında kurbanlıklar alıcı bekliyor
Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettikVali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.