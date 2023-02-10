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Depremde 'dönerek' yıkılan Gaziantep'teki 12 katlı bina ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Savcılık soruşturma başlattı

10.02.2023 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'yla ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. 'Dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkılan apartmanın, kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü binayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Depremde 'dönerek' yıkılan Gaziantep'teki 12 katlı bina ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Savcılık soruşturma başlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'yla ilgili soruşturma başlatıldı. Zemin katında bulunan banka tarafından binayla ilgili depremden önce kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunduğu ortaya çıktı.

'DÖNEREK' YIKILDI

22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi. Yaklaşık 92 saattir aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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SAVCILIK İNCELEMESİNDEN SONRA ENKAZ KALDIRILACAK

Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise inceleme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.
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Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.

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KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Emre Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalar 92 saattir devam ediyor. Yapılan dinleme ve hassas cihazlarla gerçekleşen taramalarla, ekipler enkaz altından ses alamaya çalışıyor. Gruplar halinde çalışan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişiyi daha kurtarabilmek için mücade ederken, -11 dereceyi bulan soğuk havalar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

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İnsanların içini ısıtacak haber vermek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, dinlenmeye çekildiklerinde sıranın yeniden kendilerine gelmesini beklerken alanda yaktıkları ateşin kenarında ısınmaya çalışıyor.

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Enkazda hırsızlık ve yağma gibi olayların yaşanmaması için ise güvenlik görevlileri de yığıntıların çevresinde nöbet tutuyor. (İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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