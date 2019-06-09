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Depremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

BOLU'da, 12 Kasım 1999 depreminin ardından yapılan Kalıcı Konutlar İş Merkezi bakımsızlıktan harabeye döndü.

Depremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 12 Kasım 1999 depreminin ardından yapılan Kalıcı Konutlar İş Merkezi bakımsızlıktan harabeye döndü. Madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen iş merkezinde bulunan az sayıdaki esnaf duruma isyan etti.
Bolu'da, 12 Kasım 1999 depreminin ardından depremde dükkanları yıkılanlara tahsis edilmek üzere dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan Yaşamkent Mahallesi'ndeki Kalıcı Konutlar İş Merkezi, bakımsızlıktan atıl hale geldi. İş merkezi madde bağımlılarının uğrak yeri halinde gelirken, duvarları da çeşitli küfürlü yazılarla kaplandı. Çatısının bazı bölümlerinin rüzgardan uçması nedeniyle içine yağmur sularının da girdiği 63 dükkanlı iş merkezi, harabaye döndü. İş merkezinde bulunan az sayıda esnaf ise duruma isyan etti.
İş merkezinde kadın kuaförlüğü yapan Burhan Özçağlar, binanın çok büyük sıkıntıları olduğunu ifade ederek, "Bizim burasıyla ilgili çok sıkıntılarımız var. Binanın çatısı şu anda yok, uçtu rüzgardan dolayı. İçeriye yağmur, kar, her şey giriyor. Camlar sürekli kırılıyor. Bir de sürekli yazılar yazılıyor. Geçenlerde burada küçük çaplı bir yangın oldu. Müdahale ile kurtardık. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Binamız şu anda çok kötü durumda. 1-2 sene belki dayanır, belki dayanmaz. Madde kullanımı da var. Tuvaletlerdeki klozetlerin içine sakladılar. Bir zaman onları bulduk. Emniyetimiz sağ olsunlar bize yardımcı oldu. Ama halen daha devam ediyor. Biz yangından çok korkuyoruz." dedi.
İş merkezinde pideci dükkanı bulunan Hasan Armutçu da bu durumun işlerini kötü etkilediğini ifade ederek, "Alkollü insanlar buraya geliyor. Burada içiyorlar, yazı yazıyorlar. Gençler oturuyorlar. Uçucu madde kullanıyorlar. Temizlik sıkıntımız var, çoğu dükkanımız boş. Gece kimin gidip geldiği belli olmuyor. Bir sürü sıkıntı var. Baya bakımsız durumda. Çatı yok, güvenlik yok. Kapıların hepsi açık durumda. İsteyen giriyor, çıkıyor. İşlerimiz olumsuz etkileniyor. Dışarıdan gelen insanlar dış görünüşe baktığı için burası harabe gibi duruyor. İnsanlar ister istemez çekiniyor." diye konuştu.

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Depremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndüDepremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndüDepremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndüDepremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndü

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