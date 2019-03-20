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Depremde enkaza dönen evde yangın çıktı, aile sinir krizleri geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Denizli’nin Apıcayam ilçesinde deprem sırasında yıkılan bir evde yangın çıktı.

Denizli’nin Apıcayam ilçesinde deprem sırasında yıkılan bir evde yangın çıktı. Aile, enkaz alanında sinir krizi geçirirken bölgede onlarca evde hasar olduğu belirtiliyor.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’de 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok ev hasar görürken ilçenin Karahöyük Mahallesi’nde yıkılan bir evde yangın çıktı. Muhammed Arman’a ait olduğu öğrenilen evdeki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Deprem nedeniyle evin büyük bir bölümü enkaza dönüştü. Aile bireyleri enkaza dönen evin önünde sinir krizleri geçirdi. Birbirine sarılarak ağlayan aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Deprem nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken kentteki tüm kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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