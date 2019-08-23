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Depremde evi hasar gördü, römorkunu çadıra çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, 6.0 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler, çadırlarda süren zorlu yaşamlarına devam ediyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, 6.0 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler, çadırlarda süren zorlu yaşamlarına devam ediyor. İlçe sakinlerinden Orhan Şenyurt, evi hasar görünce, römorkunu çadıra çevirdi. Ailesiyle birlikte çevresini alüminyum levhalarla kapattığı römorkta kalan Şenyurt, "Tek korkum, birisinin şaka yapıp biz içindeyken kaldığımız römorku çekip götürmesi" dedi. Bozkurt'ta 8 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremde evleri hasar görenler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nce (AFAD) dağıtılan çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise evleri dolaşarak kesin hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçede, depremzedelere gıda ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri de yemek dağıtıyor. 'DEPREM OLUNCA AKLIM ÇIKTI SANDIM' İki oğluyla birlikte çadırda yaşayan Ayşe Karanfil (85), depreme evinden dışarı çıkarken yakalandığını, duvardan kopan tuğla parçaların üzerine düştüğünü söyledi. Depremin sarsıntısının çok şiddetli olduğunu anlatan Karanfil, "Duvardaki tuğla parçaları üzerime düştü. Çok korktum. Deprem olunca aklım çıktı sandım. Anlattıkça elim ayağım titriyor. Evimize giremiyoruz. Çadırda yaşamaya çalışıyoruz. Can kaybı yaşamadığımız için şükrediyoruz" dedi. Annesi ve engelli kardeşinin bakımını üstlenen ve onlarla birlikte çadırda kalan Ali Karanfil ise depremde evlerinin yıkılma tehlikesi geçirdiğini, duvarlarında büyük hasar bulunduğunu, içeri girmeye korktuklarını söyledi. Depremde 83 yaşındaki babası Emin Bayram'a ait 3 katlı evin büyük zarar gördüğünü ifade eden Musa Bayram da, "Evimizde hasar tespit çalışması yapıldı. Deprem nedeniyle büyük bir hasar oluşmuş. Duvarları çatlamış, ayrıklar oluşmuş. Ancak yıkılmaması büyük bir mucize" dedi. RÖMORKTAN BARINMA ALANI YAPTI İki katlı evi zarar gören Orhan Şenyurt ise konaklamak için farklı bir çözüm üretti. Besicilik yaptığı için evinden ayrılamayan ve AFAD'ın kurduğu çadır alanına gidemeyen Şenyurt, römorkunu çadıra çevirdi. Römorkun açık kısımlarını alüminyum levhalarla kaplayan Şenyurt, depremin ardından ailesiyle birlikte burada yaşamaya başladı. Depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Şenyurt, "Depremin gündüz olması da büyük bir avantaj oldu. Allah bu durumu bir daha bize yaşatmasın. Çadır falan istemedim. Römorku çadıra çevirdik. Bunun içinde kalıyoruz. Benden daha ihtiyacı olanlar varsa, çadır öncelikle onlara verilsin. Çok şükür başımızı sokacak yerimiz var. Tek korkum, birisinin şaka yapıp biz içindeyken kaldığımız römorku çekip götürmesi" dedi. Arda Şenyurt (9) ise yaşadıkları römorkun çadıra oranla daha güvenli olduğunu kaydetti.

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