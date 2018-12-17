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Depremde evleri yıkılan köyün çocuklarına tatbikat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Çat ilçesinde 2004 yılında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremde evlerin büyük bir bölümü oturulmaz hale gelen Yeni Parmaksız köyündeki çocuklara AFAD ekipleri tarafından deprem eğitimi verildi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Çat ilçesinde 2004 yılında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremde evlerin büyük bir bölümü oturulmaz hale gelen Yeni Parmaksız köyündeki çocuklara AFAD ekipleri tarafından deprem eğitimi verildi. Erzurum'a 65 kilometre uzaklıktaki Parmaksız köyünde meydana gelen depremin evlerin büyük bir bölümüne hasar vermesi üzerine yerleşim biriminin yerinin değiştirilmesine karar verildi. Daha sağlam bir zemine inşa edilen köyde yaptırılan okulda öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirmek için fen bilgisi öğretmeni Öznur Doğan, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğretmenin talebi üzerine köye giden AFAD ekibi, Yeni Parmaksız köyünün anaokulu, ilk ve ortakokulunda eğitim ve öğretim gören 113 öğrenci ile 10 öğretmene eğitim verdi. AFAD ekipleri, öğrencilere önce depremi anlattı daha sonra yaşanacak bir sarsıntı anında neler yapılması gerektiğini gösterdi. Olası bir deprem anında okulda olan öğrencilere sıraların altına girmelerini tavsiye eden ekipler, nasıl korunmaları gerektiğini ise uygulamalı anlattı. AFAD, okulda deprem eğitiminin yanısıra yangın söndürme konusunda da tatbikat yaptı. Okul Müdürü Fezvi Demir, öğretmenleri Öznur Doğan'ın AFAD'a müracaat ettiğini belirtti. Hava şartlarına rağmen okula gelen AFAD ekibine teşekkür eden Fevzi Demir, öğrencilerin deprem konusunda daha da bilinçlendiğini vurguladı.

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