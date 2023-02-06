HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Depremde göçük altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi 16 saat sonra kurtarıldı

Depremde göçük altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi 16 saat sonra kurtarıldı

06.02.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, merkezde bir enkazda mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç, ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

Depremde göçük altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi 16 saat sonra kurtarıldı

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

Artçı deprem sonrası korku dolu anlar! 12 katlı apartman yerle bir oldu Artçı deprem sonrası korku dolu anlar! 12 katlı apartman yerle bir oldu

KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ

Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı!Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı!
Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!
'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor! 'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...

''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Depremden yeni görüntüler! Can kaybı 1651'e yükseldi

Depremden yeni görüntüler! Can kaybı 1651'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.