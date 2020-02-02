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Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

  ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın yıkım sırasında bir anda çöktüğü belirtildi.
Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında Malatya'da Valilik, kentte 5 bin 77 konutun ağır, 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Kentte tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde 27 yıl önce yapılan 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Malatya ve Elazığ'da hasar gören binaların yıkımını gerçekleştiren firmanın sorumlusu, Mustafa Çubuk, kentsel dönüşüm ve yıkım işleri yaptıklarını kaydederek, "Çok hızlı bir şekilde yıkımlara başlandı. Şu an Elazığ'da çok hızlı bir şekilde yıkımlar yapılıyor. Malatya'da da ilk binamızı yıkmaya başladık. Allah korumuş vatandaşlarımızı. Binalar çok çürükmüş. Makası vurduğumuz gibi bina çöktü. Burada Malatya'da da yıkımlar başladı. Bundan sonra bir hayli yıkılacak bina var. Bundan sonra bakanımızın emrettiği gibi, valiliğimizin dediği gibi, biz burada binaları yıkacağız. Az önce makas kolona değdirilir değdirilmez bina çöktü. Gerçekten Allah korumuş, bina çürükmüş. Bize gösterilen yerlerde biz yıkıma başlayacağız. Şu anda Malatya'da başladık. Binaları hasarlı olan vatandaşlarımız, devlet büyüklerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bildirsinler, lütfen o riske girmesinler, çünkü binalar gerçekten çok çürük. Yıkmak istediğimiz binalar bir anda çöküyor" diye konuştu.

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