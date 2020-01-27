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  4. Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Elazığ depreminde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan mahkumların tamamın nakledildi.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çeşitli kısımlarında hasar oluşan Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi kısa sürede boşaltıldı. Adalet Bakanlığı teknik ekiplerinin incelemesinin ardından tahliyesine karar verilen cezaevinde bulunan 814 mahkum ve tutuklu 24 saat içerisinde nakledildi.

Cezaevinde bulunan 814 mahkum ve tutuklunun 200’ü Gaziantep İslahiye, 500’ü Kahramanmaraş Türkoğlu ve 114’ü ise Şanlıurfa’da bulunan cezaevlerine nakledildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevindeki bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına biran önce başlanılacağı kısa sürede bitirileceği öğrenildi.

Cumartesi günü mahkum yakınlarına açıklamada bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, tahliye işleminin ardından onarımın 15-20 gün süreceğini ifade etmişti.

(İHA)

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Elazığ deprem

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